Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfallflucht auf der Wasserstraße geklärt

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Eine Mercedes-Fahrerin kollidierte am Dienstagabend (10.03., 18.26 Uhr) auf der Wasserstraße in Wiedenbrück im Vorbeifahren mit einem an der Straße geparkten Opel Corsa. Hierbei wurden die Außenspiegel beider Autos erheblich beschädigt.

Die Mercedes-Fahrerin setzte ihre Fahrt allerdings fort, ohne ihren Pflichten als Unfallverursacherin nachzukommen. Eine Zeugin beobachtete das Geschehen und verständigte daraufhin die Polizei.

Ermittlungen führten zu einer 82-jährigen Rheda-Wiedenbrückerin, gegen die ein Strafverfahren eingeleitet wurde.

