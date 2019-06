Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Amtsanmaßung in Zetel - falsche Polizeibeamte am Draht - Angerufene reagieren richtig und beenden das Gespräch lobt die richtige Polizei

Wilhelmshaven (ots)

zetel. Derzeit kommt es wieder zu vermehrten Anrufen falscher Polizeibeamter. Der Polizei in Varel ermittelt in drei Fällen, bei denen am Dienstagabend, 04.06.2019, Betrüger in Zetel anriefen und sich als Polizeibeamte ausgegeben haben.

Die Masche ist immer die gleiche und unterscheidet sich nur minimal bei den am Telefon behaupteten Geschichten. In den aktuellen Fällen behaupteten die Anrufer, dass es sei zu einer Festnahme einer Diebesbande gekommen bzw. ein naher Angehöriger Opfer einer Straftat geworden wäre.

Man habe die Anschrift des jeweils Angerufenen entdeckt und wolle nun überprüfen, ob sich Wertsachen im Hause befänden.

"Alle angerufenen Personen haben richtig gehandelt und das Gespräch beendet" lobt Andrea Papenroth, Pressesprecherin der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland.

Nähere Informationen zu weiteren Betrugsmaschen finden Sie auch unter www.polizei-beratung.de

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell