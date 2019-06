Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Versuchter Einbruch in eine Apotheke in Bockhorn - Anwohnerin hörte Geräusche - es blieb beim Versuch - Polizei bittet um sofortige Alarmierung

Wilhelmshaven (ots)

bockhorn. In der Nacht zum Dienstag, 04,.06.2019, versuchten bislang unbekannte Täter in eine Apotheke in der Lange Straße einzubrechen. Die Beamten stellen bei der Tatortaufnahme Hebelspuren an der Eingangstür mit. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen wurde festgestellt, dass eine Anwohnerin gegen 01 Uhr durch Geräusche geweckt wurde. Sie ging jedoch von einer der sonst üblichen nächtlichen Medikamentenlieferung aus, so dass die Polizei davon ausgeht, dass es sich bei dieser Uhrzeit um die Tatzeit handeln könnte.

In diesem Zusammenhang wird gebeten, bei jedem Zweifel bzw. verdächtigen Wahrnehmungen die Polizei zu alarmieren. "Je eher wir Kenntnis von einer möglichen Straftat erhalten, desto eher können wir im Rahmen unserer Sofortmaßnahmen tätig werden" erklärt Andrea Papenroth, Pressesprecherin der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland. "Rufen Sie uns an - wir sind rund um die Uhr für Sie da!"

Weitere Zeugen, denen in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebete, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04451/923-0 in Verbindung zu setzen.

