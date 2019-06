Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Einbruch in eine Bäckerei und ein Automatenaufbruch in Bockhorn - Täter rissen Kamera ab und flüchteten - Polizei bittet um Hinweise

Wilhelmshaven (ots)

bockhorn. In der Nacht zum Dienstag, 04.06.2019, kam es zu einem Einbruch in eine Bäckerei in der Lange Straße.

Bislang unbekannte Täter öffneten gewaltsam die elektrischen Schiebetüren zur Bäckerei, öffneten dort ein Wertgelass und flüchteten mit dem dort aufgefundenen Bargeld in unbekannte Richtung.

Eine Nacht zuvor wurde der in der Hauptstraße aufgestellte Automat aufgehebelt und das darin enthaltene Geldfach für Banknote, sowie ein Geldwechsler mit Münzgeld, außerdem eine über dem Automaten angebrachte Kamera abgerissen und entwendet.

In beiden Fällen werden Zeugen gebeten, die auffällige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, sich mit der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451/9230 in Verbindung zu setzen.

