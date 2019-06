Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Einbruch in eine Sporthalle und zwei Kennzeichendiebstähle in Wilhelmshaven - Polizei bittet um Hinweise

Wilhelmshaven (ots)

wilhelmshaven. Bislang unbekannte Personen verschafften sich in der Zeit vom 31.05. - 03.06.2019 Zutritt in eine Sporthalle in der Nogatstraße. Dort wurden zwei Notausgänge mit Toilettenpapierrollen "blockiert", in der Sporthalle selber wurden u.a. Sportgeräte und Tennisbälle auf dem Hallenboden verteilt, außerdem ein Stahlschrank im Geräteraum gewaltsam geöffnet.

Am Montagabend, 03.06.2019, entwendeten Unbekannte von zwei in der Oldebrüggestraße abgestellten Pkw die Kennzeichen.

Von einem Pkw Ford wurde das hintere WHV-Kennzeichen und von einem Renault das vordere WHV-Kennzeichen entwendet.

Zu allen Fällen bittet die Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 um Zeugenhinweise.

