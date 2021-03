Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Am 11.3.2021, gegen 10.25 Uhr, kam es in der Wackenstraße zur Beschädigung eines geparkten blauen Audi A 3. Dieser wurde am hinteren linken Kotflügel und an der Stoßstange beschädigt, wobei die Schadenshöhe ca. 2000 Euro beträgt. In diesem Zusammenhang wurde ein weißes LKW-Gespann an dieser Örtlichkeit bei einem Wendemanöver beobachtet. Der Anhänger hatte eine rote Plane und war gelb beschriftet. Bei diesem LKW soll es sich möglicherweise um das Verursacherfahrzeug handeln. Hinweise bitte an die Polizei Zweibrücken. |pizw

