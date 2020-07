POL-MR: Ford prallt gegen Baum - Fahrer schwer verletzt;

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Ford prallt gegen Baum - Fahrer schwer verletzt

Dautphetal-Buchenau/ B 62: Schwere Verletzungen erlitt ein junger Autofahrer am Donnerstagmorgen, 16. Juli, auf der Bundestraße 62 kurz vor der Carlshütte. Der 21-Jährige fuhr um 8.35 Uhr mit seinem Ford in Richtung Marburg und kam in einer langen Rechtskurve auf regennasser Fahrbahn nach links von der Straße ab. Danach prallte er mit dem Fahrzeug frontal gegen einen Baum. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Behandlung in die Uni-Klinik. Da aus dem Motorraum enormer Qualm aufstieg, wurde die Feuerwehr alarmiert. Die Bundesstraße war für Bergungs- und Rettungsarbeiten kurzfristig voll gesperrt. Der stark beschädigte Pkw wurde abgeschleppt.

