POL-MR: Staatsschutz ermittelt nach verfassungsfeindlichen Parolen - Polizei sucht weitere Zeugen;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Staatsschutz ermittelt nach verfassungsfeindlichen Parolen - Polizei sucht weitere Zeugen

Kirchhain: Rechtsextreme, verfassungsfeindliche Parolen sollen mehrere Männer am Dienstagabend, 14. Juli, im Bereich einer Schule in der Röthestraße und Erlenstraße gebrüllt haben. Anwohner alarmierten die Polizei gegen 19.20 Uhr. Vor Ort trafen die Beamten, die mit mehreren Streifenwagen anrückten, auf vier alkoholisierte Männer aus dem Landkreis. Das Quartett äußerte sich bei der Polizei nicht zu den Vorwürfen. Aufgrund von Zeugenangaben leitete die Polizei wegen der Parolen entsprechende Verfahren gegen einen 31 und 47 Jahre alten Mann ein. Beide durften die Polizeiwache nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wieder verlassen. Ob und in welchem Umfang die beiden Begleiter beteiligt waren, bedarf weiterer Ermittlungen. Bei einem dieser Begleiter, einem 28 Jahre alten Mann, stellte die Polizei zudem ein Messer sicher. Hierzu wurden ebenfalls Ermittlungen eingeleitet. Beide wurden vor Ort nach Feststellung der Personalien entlassen. Der Staatsschutz der Kriminalpolizei sucht weitere Zeugen, die Angaben zu dem Geschehen machen können. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

