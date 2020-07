Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Hund beißt zu - Nachtrag/Ergänzung;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Hund beißt zu - Nachtrag/Ergänzung (Bezug: Meldung vom 13.07.20)

Marburg: Zu dem gestern gemeldeten Vorfall gibt es Neuigkeiten. Der verletzte Junge konnte mittlerweile das Krankenhaus wieder verlassen. Zu dem Hund liegt nunmehr folgende Beschreibung vor: Eine Art Schäferhund mit längerer Nase. Der Vierbeiner ist etwa 50 bis 60 cm groß. Das Fell ist länger und wurde als "strohig" und insgesamt dunkel (schwarz/grau) beschrieben. Nach wie vor sucht die Polizei nach Zeugen, die Angaben zur Herkunft des Vierbeiners und/oder zum Hundehalter machen können. Hinweise nimmt die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060, entgegen.

Jürgen Schlick

Meldung vom 13.07.20

Hund beißt zu - Junge muss ins Krankenhaus

Marburg-Wehrda: Durch einen Hundebiss erlitt ein 11-Jähriger am Samstag, 11. Juli, in der Ernst-Lemmer-Straße Verletzungen im Gesicht. Der Junge musste zur weiteren Behandlung in die Uni-Klinik gebracht werden. Von dem Hundehalter und dem Vierbeiner fehlt jede Spur. Der Vorfall ereignete sich zwischen 15 und 16 Uhr in einem angrenzenden Waldgebiet. Nach Angaben einer Zeugin sprang der etwa 60 Zentimeter große Hund mit schwarzem Fell urplötzlich aus einem Gebüsch und attackierte den Jungen. Die Polizei bittet um Mithilfe: Wer hat den Vorfall wahrgenommen? Wer kann Angaben zu dem Hund und/oder dem Hundehalter machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

