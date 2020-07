POL-MR: Unfallflucht der besonderen Art durch Zeugenhinweis geklärt;Unfall auf der Stadtautobahn;Schaden nach Parkplatzrempler;Blutprobe und Führerschein weg;Ohne Führerschein aber Drogen unterwegs;

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Marburg-Biedenkopf (ots)

Unfallflucht der besonderen Art dank Zeugenhinweis geklärt

Neustadt: Immer wieder muss die Polizei über den Straftatbestand des unerlaubten Entfernens vom Unfallort berichteten. Oft verlaufen die Ermittlungen nach dem unbekannten Fahrer ohne Erfolg und der/die Geschädigte bleibt zumindest teilweise auf den Kosten sitzen. Dank eines Zeugen kann die Polizei nun einen Erfolg melden. Bereits am Samstag, 20. Juni, verursachte ein zunächst unbekannter Radfahrer gegen 18.45 Uhr in der Marktstraße einen Unfall. Der junge Mann fuhr verbotswidrig die Ritterstraße und bog dann nach rechts in die Markstraße ab. Zu diesem Zeitpunkt war der Biker nur auf dem Hinterrad unterwegs. Er verlor das Gleichgewicht, kam ins Schlingern und krachte mit dem in der Luft hängendem Vorderrad gegen den Außenspiegel eines entgegenkommenden Toyotas. Anschließend rutschte der Biker mit seinem Gefährt noch weiter an der linken Autotür entlang und hinterließ weitere Kratzer am Toyota. Nach dem unausweichlichen Sturz zu Boden humpelte der Radler zu Fuß davon und hinterließ insgesamt einen Schaden von 1000 Euro. Die Polizei stellte das Mountainbike sicher. Tage später sah ein Zeuge den mutmaßlichen Verursacher erneut in der Innenstadt. Aufgrund seiner Angaben konnte die Polizei den 27-Jährigen Radfahrer jetzt aus der Anonymität reißen. Die Ermittlungen dauern noch an.

Unfall auf der Stadtautobahn - Mutmaßlicher Fahrer muss zur Blutentnahme

Marburg/Bundestraße 3: Leichte Verletzungen erlitt ein Autofahrer in der Nacht auf Dienstag, 14. Juli, auf der Stadtautobahn zwischen den Abfahrten Bahnhofstraße und Marburg-Mitte. Die Polizei veranlasste bei dem erheblich alkoholisierten Mann eine Blutprobe. Der 30-Jährige aus dem Landkreis fuhr mit seinem Toyota gegen 2.40 Uhr in Richtung Gießen. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab, krachte in einer Leitplanke und kam danach mit seinem nun unbeleuchteten Pkw mitten auf der Fahrbahn zum Stehen. Bei der Unfallaufnahme klagte der Mann über Kopf- und Knieschmerzen. Der Einsatz eines Rettungswagens war jedoch nicht erforderlich. Der mutmaßliche Fahrer wurde nach der Blutprobe wieder entlassen. Der Schaden beläuft sich auf etwa 11000 Euro.

Schaden nach Parkplatzrempler

Kirchhain: Vor dem Kleingartengelände an der Ohmtalbahn oder in der Karlsbader Straße touchierte ein Unbekannter einen braunen BMW vorne rechts und hinterließ einen Schaden von 500 Euro. Der Unfall ereignete sich am Montag, 13. Juli, zwischen 16 und 17 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Stadtallendorf, Tel. 06428- 93050, entgegen.

Blutprobe und Führerschein weg

Rauschenberg: Wahrscheinlich sah der Fahrer am späten Montagabend, 13. Juli, die Polizeistreife schon kommen und er bog flink in eine Nebenstraße ab. Da war es allerdings schon zu spät. Die Ordnungshüter folgten dem Pkw und stoppten den erheblich alkoholisierten Mann. Nach der erforderlichen Blutentnahme und Sicherstellung des Führerscheins und des Fahrzeugschlüssels durch der Ertappte wieder gehen.

Ohne Führerschein aber Drogen unterwegs

Marburg: Die Polizei kontrollierte am Montagabend, 13. April, einen jungen Autofahrer am Richtsberg. Die Beamten stellten bei dem Fahrer eine geringe Menge Marihuana sicher. Der Drogenvortest verlief allerdings negativ. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Polizei stellte den Fahrzeugschlüssel sicher.

