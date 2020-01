Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Harpstedt

Delmenhorst (ots)

Hoher Sachschaden ist am Sonntag, 19. Januar 2020, 13:50 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 entstanden.

Ein 47-jähriger Mann aus der Samtgemeinde Barnstorf wollte an der Anschlussstelle Groß Ippener auf die Autobahn 1 in Richtung Osnabrück auffahren. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit geriet er beim Durchfahren einer Kurve in Schleudern und kam mit seinem VW auf dem rechten Fahrstreifen der Autobahn zum Stehen. Dort folgte ein 33-Jähriger aus Krefeld, der seinen Citroen nicht mehr rechtzeitig abbremsen konnte und auf das Heck vom VW auffuhr.

Beide Pkw waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden wurde auf 12.000 Euro beziffert.

Die beiden Männer blieben unverletzt.

