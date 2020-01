Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Delmenhorst (ots)

Nachdem bei einem 47-Jährigen aus Oldenburg, wie berichtet, bereits am Freitagabend, 17. Januar 2020, nach einer Fahrt unter Alkoholbeeinflussung der Führerschein durch die Polizei beschlagnahmt worden ist, wurde er am Samstag, 18. Januar 2020, 15:10 Uhr, durch die Polizei Wildeshausen erneut auf der Bümmersteder Straße nahe Oldenburg fahrend angetroffen. Aufgrund der Beschlagnahme des Führerscheins am Tag zuvor war der 47-Jähriger allerdings nicht mehr berechtigt den PKW zu führen. Gegen ihn ist ein erneutes Strafverfahren eingeleitet worden.

