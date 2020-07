Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Einbrecher steigen in Wohnhaus ein;Arztpraxis im Visier;Und wieder eine Blutentnahme;Mini angefahren;Box mit Prospekten gestohlen;Schwarze Farbe an Briefkästen;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Einbrecher steigen in Wohnhaus ein

Stadtallendorf: Einbrecher waren zwischen Samstag, 11. Juli, 17 Uhr, und Dienstag, 14. Juli, 9 Uhr, in der Isarstraße am Werk. Die Unbekannten verschafften sich über die Rückseite des Wohnhauses gewaltsam Zugang ins Innere und stahlen anschließend Schmuck und Bargeld. Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen/Fahrzeuge rund um das Wohnhaus aufgefallen sind, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

Arztpraxis im Visier

Marburg: Eine Arztpraxis in einem Mehrfamilienhaus in der Lahnstraße geriet am Dienstag, 14. Juli, in das Visier eines Einbrechers. Der Unbekannte öffnete zwischen 16.30 und 20.50 Uhr gewaltsam die Eingangstür und ging dann wohl nicht weiter vor. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060, entgegen.

Und wieder eine Blutentnahme

Neustadt: Eigentlich tagtäglich muss die Polizei über Blutentnahmen im Zusammenhang mit Drogen im Straßenverkehr berichten. In der Nacht auf Mittwoch, 15. Juli, traf es eine Autofahrerin in der Innenstadt. Der Drogenvortest schlug gleich auf zwei verbotene Substanzen an. Auch der Atemalkoholtest erbrachte einen leicht positiven Befund. Bei der näheren Überprüfung der Frau stellten die Beamten eine geringe Menge Amphetamin sicher. Die Polizei veranlasste eine Blutentnahme und stellte den Fahrzeugschlüssel sicher.

Mini angefahren

Marburg: Einen grauen BMW Mini beschädigte ein Autofahrer zwischen Montag, 13. Juli, 18 Uhr, und Dienstag, 14. Juli, 12.30 Uhr, in der Straße "Kirchspitze". Der Unbekannte beschädigte bei dem missglückten Parkmanöver vor einem Wohnhaus die hintere Stoßstange und hinterließ einen Schaden von 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Box mit Prospekten gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Biedenkopf-Kombach: Diebe schlugen zwischen Samstag, 11. Juli, 21 Uhr, und Sonntag, 12. Juli, 11 Uhr, an dem Fahrrad- und Fußgängerweg entlang der Bundesstraße 62 in Richtung Eckelshausen zu. Die Unbekannten schlugen eine Box für Prospekte ab und verschwanden mit dem Behältnis und den darin gelagerten Informationsflyern. Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Biedenkopf, Tel. 06461- 92950, entgegen.

Schwarze Farbe an Briefkästen

Marburg: Einige Briefkästen der Mehrfamilienhäuser in der Afföllerstraße beschmierten Unbekannte zwischen Samstag und Sonntag (11/12. Juli) mit schwarzer Farbe. Der Schaden beträgt etwa 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

