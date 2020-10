Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mutmaßliche Trickbetrügerin scheitert an skeptischem Senior - Die Polizei sucht Zeugen

Dormagen (ots)

Am Mittwoch (21.10.), gegen 13 Uhr, sprach eine unbekannte Frau einen Senior an der Florastraße in Dormagen an und bat um Hilfe, weil sie ein Problem mit ihre Handtasche habe und zur Reparatur einen Schlüssel benötige. Der hilfsbereite Dormagener reichte ihr seinen Schlüsselbund, wurde jedoch stutzig, als sie sich wegdrehte und für ihn nicht sichtbar handelte. Der 75-Jährige griff daraufhin nach ihrer Handtasche. Plötzlich fielen zwei Schlüssel zu Boden. Die Unbekannte nahm nun ihre Handtasche und lief davon. Als der Senior sich seinen Schlüsselbund besah, fiel im auf, dass anstelle der beiden zu Boden gefallenen Schlüssel zwei andere Schlüssel angebracht waren. Er informierte umgehend die Polizei. Die mutmaßliche Trickbetrügerin soll etwa 24 bis 29 Jahre alt und circa 160 bis 170 Zentimeter groß sein. Sie hatte dunkelblonde kurze Haare und trug eine verwaschene Jeanshose und einen dunkelblauen Anorak. Sie soll mit einem ausländischen Akzent gesprochen haben.

Das Kriminalkommissariat 25 hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Identität der tatverdächtigen Frau geben kann oder zur Tatzeit etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 bei der Polizei zu melden.

Aus aktuellem Anlass warnt die Polizei noch einmal ausdrücklich davor, persönliche Gegenstände wie Haustürschlüssel aus der Hand zu geben. Betrüger setzen oft auf die Hilfsbereitschaft älterer Menschen. Sie versuchen auf alle möglichen Arten, an Wertgegenstände, Bargeld oder gar Zugang zur Wohnung ihrer Opfer zu kommen. Ein gesundes Misstrauen ist ratsam! Weitere Informationen unter https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/vorsicht-vor-betruegern

