Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Festnahme eines mit Haftbefehl gesuchten Mannes

Neuss (ots)

Am Donnerstag (22.10.), gegen 17:45 Uhr, klickten die Handschellen. Beamte der Polizeiwache Neuss nahmen einen 39-jährigen Neusser in Weckhoven fest, nachdem sie feststellten, dass gegen ihn ein Haftbefehl bestand. Er war wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von elf Monaten verurteilt worden, die er nun in einer Justizvollzugsanstalt absitzen muss.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell