Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizeieinsatz nach Auseinandersetzung in Flüchtlingsunterkunft

Korschenbroich (ots)

Am Donnerstagabend (22.10.), gegen 22:40 Uhr, erhielt die Polizei Kenntnis über eine Auseinandersetzung in der Flüchtlingsunterkunft an der Schiefbahner Straße in Kleinenbroich. Die eingesetzten Polizisten trafen vor Ort auf zwei verletzte Männer im Alter von 22 und 37 Jahren. Nach ersten Erkenntnissen war es zwischen den beiden Personen zu einem Streit gekommen, der in einer körperlichen Auseinandersetzung endete. Der 22-Jährige soll hierbei durch ein Messer, sein 37-jähriger Kontrahent mit einem Fahrradschloss verletzt worden sein. Beide wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, welches sie nach medizinischer Versorgung bereits wieder verlassen haben. Die Beteiligten standen unter Alkoholeinwirkung. Blutproben wurden entnommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Die genauen Hintergründe sind Gegenstand der laufenden Untersuchungen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell