POL-EL: Herzlake - Gefährdung im Straßenverkehr

Gestern kam es gegen 16:15 in Herzlake auf der B213 zu einer Straßenverkehrsgefährdung. Der Fahrer eines weißen, slowakischen Zugfahrzeugs mit einem blauen, schwedischen Anhänger geriet in Fahrtrichtung Haselünne auf die Gegenspur. Dort konnte ein entgegenkommender Pkw nur durch eine Vollbremsung einen Zusammenstoß verhindern. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei dem Fahrer des Lkw, ergab einen Wert von 0,5 Promille. Zeugen und insbesondere der geschädigte Pkw-Fahrer werden gebeten sich bei der Polizei in Haselünne, Tel. 05961/955820, zu melden.

