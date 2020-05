Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Unter Alkoholeinfluss

Bühl (ots)

Ein 50-jähriger Autofahrer fuhr am Sonntagabend gegen 22:50 Uhr von einem Gelände auf die Straße "Bußmatten" ein und stieß im Ausfahrtsbereich zwei Pylonen um. Nach Angaben einer Zeugin ging die Fahrt weiter in Schlangenlinien von Oberbruch nach Moos. Am dortigen Orteingang konnte der Mann von hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Bühl gestoppt und kontrolliert werden. Bei der genaueren Überprüfung stellte sich heraus, dass der Fahrzeuglenker mit über 1,2 Promille am Steuer seines Wagensgesessen hatte. Die Weiterfahrt wurde beendet und eine Blutentnahme angeordnet. Nach Auswertung der Blutprobe erwartet ihn eine Anzeige.

