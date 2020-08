Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Frau bei Unfall leicht verletzt

Schüttorf (ots)

Am Montagnachmittag, gegen 16:45 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der A 31 in Höhe der Anschlussstelle Schüttorf-Ost. Eine 24-jährige Niederländerin fuhr mit ihrem Renault Megane in Richtung Emden. Nach eigenen Angaben schlief sie kurz ein und prallte mit ihrem Auto nahezu ungebremst bei auf einen vorausfahrenden Sattelzug. Die Autofahrerin wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, der Fahrer des Sattelzuges blieb unverletzt. Der Sachschaden wird insgesamt auf ca. 6000 Euro geschätzt. Die Autobahn musste kurzfristig voll gesperrt werden, bis der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei geleitet werden konnte. Die Reinigungsarbeiten durch die Autobahnmeisterei Schüttorf dauerten bis etwa 19:30 Uhr an.

