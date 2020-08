Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: 15-jähriger Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Auf der Horster Straße in Brauck hat es am Mittwoch, gegen 15.10 Uhr, einen Vekehrsunfall gegeben. Ein 51-jähriger Autofahrer aus Gladbeck wollte aus einer Grundstückseinfahrt auf die Horster Straße fahren. Dabei übersah er offensichtlich einen 15-jährigen Fahrradfahrer aus Gladbeck, der auf dem Radweg in Richtung Butendorf unterwegs war. Der Jugendliche wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf rund 300 Euro geschätzt.

