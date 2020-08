Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Signalton verrät Tatverdächtige

Recklinghausen (ots)

Einem Patienten in einem Castrop-Rauxeler Krankenhaus wurde am Mittwochmorgen das Handy aus dem Zimmer gestohlen. Da das Handy mit einer Ortungs-App ausgestatttet war, konnten Angehörige das Handy lokalisieren und der Polizei mitteilen, wo es ist. Wie sich herausstellte, befand sich das Handy in einem Linienbus. Als die Beamten in den Bus stiegen, konnte per Fernsteuerung ein akustisches Ortungssignal abgespielt werden. Das Signal kam aus der Handtasche einer 38-Jährigen aus Castrop-Rauxel. Die Frau gab zu, das Handy gestohlen zu haben. Gegen sie wurde eine Anzeige geschrieben und das gestohlene Handy konnte dem Eigentümer zurückgegeben werden.

