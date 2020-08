Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Schülerin angefahren - Autofahrer fährt einfach weiter

Recklinghausen (ots)

An der Kreuzung Lassallestraße/Bergstraße/Heisterkampstraße ist am Mittwochmorgen eine 16-jährige Schülerin aus Marl angefahren und leicht verletzt worden. Der Autofahrer fuhr nach dem Unfall weiter, ohne sich um die Schülerin zu kümmern. Die 16-Jährige war gegen 7.20 Uhr auf dem Weg zur Schule und ging gerade über die grüne Fußgängerampel - von der Lassallestraße in Richtung Heisterkampstraße. Dabei wurde sie von einem Auto angefahren, das von der Heisterkampstraße nach rechts auf die Bergstraße abbog. In dem Auto saßen nach Angaben der 16-Jährigen zwei Personen, ein Mann und eine Frau. Beide wurden als etwa 35 bis 40 Jahre alt beschrieben, die Frau hatte eine Brille auf. Bei dem Auto handelt es sich um einen schwarzen PKW mit großem Kofferraum, vermutlich ein Kombi. Das Kennzeichen konnte teilweise abgelesen werden. Die Polizei sucht nach dem Fahrer des PKW - auch Zeugen, die den Unfall mitbekommen haben und weitere Angaben machen können werden gebeten, sich beim zuständigen Verkehrskommissariat in Gladbeck unter Tel. 0800/2361 111 zu melden.

