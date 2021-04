Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht nach Ausparken

Bitburg (ots)

Am gestrigen Morgen, gegen 07:20 Uhr, touchierte eine weibliche Autofahrerin, die mit ihrem PKW am Limbourgshof vor der Bäckerei Dietz stand, beim Rückwärtsausparken gegen das auf der gegenüberliegenden Straßenseite geparkte Fahrzeug. Danach verließ die Frau die Unfallstelle unerlaubt. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bitburg unter der Rufnummer 06561-96850.

