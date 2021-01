Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Pkw nach Drogenkonsum gestoppt

AerzenAerzen (ots)

In der Nacht zu Sonntag wurde auf dem Reherweg in Aerzen ein BMW durch eine Polizeistreife angehalten und der Fahrer, ein ortsansässiger 32jähriger Mann, überprüft. Bei dem Mann wurden nach einem standardisierten körperlichen Test zur Feststellung der Fahrtauglichkeit, mehrere körperliche Reaktionen festgestellt, die auf eine BTM-Beeinflussung hindeuten. Einen angebotenen Drogenschnelltest konnte oder wollte er nicht durchführen. Daraufhin wurde von dem Mann eine Blutprobe entnommen, die aktuell ausgewertet wird. Die Weiterfahrt wurde für 24 Stunden untersagt und der Pkw verschlossen am Kontrollort abgestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeikommissariat Bad Pyrmont

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

PHK Schiffling

Telefon: 05281/94060

E-Mail: poststelle@pk-bad-pyrmont.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hameln_pyrmont_holz

minden/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell