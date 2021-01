POL-HOL: Ruhige Silvesternacht; über die Feiertage hauptsächlich schwerer Diebstahl, Trunkenheitsfahrten, Körperverletzung und Sachbeschädigungen an mehreren Pkw

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

Die Silvesternacht blieb für die eingesetzten Polizeibeamten weitestgehend ruhig. Über die Tage rund um Silvester und dem vergangenen Wochenende ergaben sich neben weiterer Polizeieinsätze wie Streitigkeiten und leichteren Verkehrsunfällen folgende nennenswerten Einsatzlagen: In Boffzen, Burgweg, entwendeten bislang unbekannte Täter im Tatzeitraum 30.12.20, 01.00 Uhr bis 02.01.21, 11.30 Uhr eine Photovoltaikanlage. Dazu brachen die Täter einen Geräteschuppen in einem Kleingarten auf. Der entstandene Schaden beläuft sich auf einen vierstelligen Betrag. Am Silvestertag, gegen 13.20 Uhr befuhr ein 34-Jähriger aus Delligsen mit seinem VW die dortige Bahnhofstraße und touchierte beim Vorbeifahren einen am Straßenrand abgeparkten VW Golf. Trotz mehrerer Anhalteversuche einiger Passanten setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort. Polizeiliche Ermittlungen ergaben, dass der Verursacher zum Zeitpunkt des Unfalls stark unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand und außerdem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet. In der Silvesternacht, gegen 01.00 Uhr, befuhr ein 25-Jähriger aus Stadtoldendorf mit seinem Pkw BMW die dortige Hagentorstraße, als er durch zwei Polizeibeamte kontrolliert wurde. Bei der Kontrolle wurde bei dem Fahrzeugführer eine Beeinflussung durch Drogen festgestellt. Neben der Einleitung eines entsprechenden Ordnungswidrigkeitenverfahrens folgten eine Blutentnahme und die Untersagung der Weiterfahrt. Weiterhin kam es in der Silvesternacht gegen 03.00 Uhr zu einer Körperverletzung zwischen mehreren Personen in Holzminden, Über dem Gerichte. Eine dortige private Silvesterfeier war vermutlich Ursprung der Streitereien. Neben der Strafanzeige wegen Körperverletzung müssen sich die Personen auch hinsichtlich hinzukommender Corona-Verstöße verantworten. Außerdem wurden in drei Fällen im Stadtgebiet Holzminden jeweils Reifen von Pkw beschädigt bzw. zerstochen. Die erste Tat wurde bereits im Zeitraum Montag, 28.12.20, 15.00 Uhr bis Mittwoch, 30.12.20, 14.00 Uhr begangen. Hier wurde ein Pkw Audi im Kapellenbrink beschädigt, in dem drei von vier Reifen zerstochen wurden. Eine weitere Tat wurde in dem Zeitraum von Mittwoch, 30.12.20, ca. 16.00 Uhr, bis Donnerstag, 31.12.2020, ca. 12.00 Uhr begangen. Hier wurde durch unbekannte Täter ein Pkw Ford am Hafendamm beschädigt. Die dritte Tat ereignete sich am 01.01.21, in dem Tatzeitraum 12.00 bis 14.00 Uhr, in Holzminden, Dürrestraße. Betroffen war hier ein Pkw Audi. In Meinbrexen schlugen am Sonntag, 03.01., im Zeitraum von ca. 15.30 bis 20.00 Uhr, unbekannte Täter die Heckscheibe eins Pkw Hyundai ein. Entwendet wurde augenscheinlich nichts. Zeugen zu den jeweiligen Taten wenden sich bitte an die Polizei in Holzminden unter 05531/9580.

