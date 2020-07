Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Brennende Mülltonne

Dietingen-Böhringen (ots)

In Dietingen-Böhringen brannte am frühen Samstagmorgen eine große Mülltonne, welche sich direkt an der Außenfassade der Schule befand. Ein Zeuge konnte kurz zuvor noch eine Personengruppe feststellen, die sich dort aufhielt. Nach dem die Flammen aus der Mülltonnen schlugen, zog der Zeuge die Mülltonne weg von der Fassade und verhinderte dadurch ein Übergreifen des Feuers auf das Schulgebäude. Zur Klärung dieser Brandstiftung ist die Polizei auf Zeugen angewiesen bzw. benötigt Hinweise zur Identität der Personen aus der Gruppe, welche sich zuvor an der Schule aufhielten. Durch die Feuerwehr Dietingen konnte das Feuer in der Mülltonne schnell gelöscht werden. Durch die Hitzeentwicklung entstanden dennoch Schäden, deren Höhe noch nicht klar beziffert werden können. Hinweise werden an die Polizei Rottweil unter 0741/477-415 erbeten.

