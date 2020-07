Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen für den Landkreis Konstanz

Konstanz (ots)

Verkehrsunfallflucht - Geparkte Fahrzeuge beschädigt

In Konstanz-Wollmatingen kam es in der Allensteiner Straße am frühen Samstagmorgen zu einer Verkehrsunfallflucht, wo die Polizei zur Klärung auf Hinweise angewiesen ist. Gegen Mitternacht wurden zwei in der Einbahnstraße linksseitig geparkte Fahrzeuge durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer beim Vorbeifahren stark beschädigt. An einem Fahrzeug wurde die vordere Stoßstange abgerissen. Der geschätzte Sachschaden liegt bei ca. 6000.- EUR, der Unfallverursacher flüchtete unerkannt. Zur Klärung dieses Verkehrsdeliktes werden etwaige Zeugen gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz unter 07531/995-2222 zu melden.

Straßenverkehrsgefährdung - Geschädigter und Zeugen gesucht

Am Freitagnachmittag kam es nach einem rücksichtslosen Überholmanöver beinahe zu einer Frontalkollision. Gegen 15.20 Uhr fuhr ein 22-jähriger Audi-Fahrer auf der L 224 von Watterdingen nach Anselfingen. Dieser fiel zunächst durch seine riskante Fahrweise auf, indem er den erforderlichen Abstand unterschritt und im Anschluss zum Überholen eines Pkw ansetzte. Hierbei zeigte er der Fahrerin des überholten Pkw den berühmten Mittelfinger. Nach dieser Aktion befand sich der Verursacher hinter einem Lkw und setzte erneut im Verlauf einer unübersichtlichen Rechtskurve zum Überholen des Lkw an. Als sich der Audi-Fahrer auf Höhe des Lkw befand, kam ein roter Kleinwagen entgegen. Dieser musste stark abbremsen und nach rechts in den Grünstreifen ausweichen, ansonsten wäre es zu einer Frontalkollision gekommen. Der rote Kleinwagen fuhr im Anschluss weiter. Die Polizei benötigt zur Klärung dieser Verkehrsstraftat die Identität des Fahrers. Weiterhin werden weitere Zeugen benötigt, eventuell wurde der Verkehrsvorgang auch von einer Wandergruppe wahrgenommen. Hinweise und Meldungen werden an den Polizeiposten Engen unter 07733/94090 erbeten.

Verkehrs-Kontrollmaßnahmen in Singen

Am Freitagabend führte die Polizei im Stadtgebiet Singen Schwerpunktkontrollen bei der dort ansässigen Auto-Tuning-Szene durch. Mit zahlreichen Einsatzkräften und in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung Singen wurden die bekannten Treffpunkte der Autoliebhaber überwacht und kontrolliert. Die Kontrollen führten zu mehreren Verkehrsverstößen, an insgesamt 6 Fahrzeugen wurde festgestellt, dass jeweils durch technische Veränderungen die Betriebserlaubnis erloschen war, weshalb durch die Polizei die Weiterfahrt untersagt wurde. Mit entsprechenden Anzeigen und Bußgeldern müssen die verantwortlichen Fahrzeugführer rechnen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz

Führungs- u. Lagezentrum

PHK Harald Klaiber

Telefon: 07531 995-3355

E-Mail: konstanz.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell