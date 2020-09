Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mülleimerbrand, Einbruch und Geldbörsendiebstahl zur Anzeige gebracht.

Lüdenscheid (ots)

Erneut brennender Mülleimer Am heutigen Morgen, 22.09., gegen 03:50 Uhr, brannte ein Mülleimer an der Bushaltestelle an der Nottebohmstraße. Durch das Feuer wurde die angrenzende Hecke ebenfalls in Brand gesetzt. Der Brand wurde von der Feuerwehr gelöscht. Die Polizei in Lüdenscheid sucht nun Zeugen, die gegen 03:45 Uhr verdächtige Personen im Bereich Wefelshohl gesehen haben.

Einbrecher in Gaststätte Ebenfalls am heutigen morgen, gegen 03:30 Uhr, wurde festgestellt, dass unbekannte Einbrecher die Tür einer Gaststätte an der Hochstraße aufgebrochen hatten und die in der Gaststätte aufgestellten Geldspielautomaten geknackt hatten. Die Täter entwendeten das darin befindliche Bargeld und hinterließen einen nicht unerheblichen Sachschaden. Lassen Sie sich kostenlos von der Polizei zum Thema Einbruchschutz beraten! Die Fachleute der Kriminalprävention sind erreichbar unter 02372/9099-5510 oder -5511. Viele weitere Tipps und Hinweise finden Sie auf www.polizeiberatung.de.

Taschendiebe aktiv Am frühen Morgen waren Taschendiebe in der Wilhelmstraße erfolgreich. Sie stahlen einer 44 -jährigen Frau ihre Geldbörse beim Bummeln im Sterncenter (Tatzeit: 10 Uhr - 11 Uhr). Hinweise zu den angezeigten Straftaten nimmt die Polizei in Lüdenscheid entgegen.

