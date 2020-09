Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebstahl aus Tasche und Einbruch angezeigt.

Iserlohn/Letmathe (ots)

Iserlohn Taschendiebe erneut erfolgreich Am gestrigen Montag, 21.09.2020, in der Zeit von 9 Uhr - 09:20 Uhr, befand sich eine 78-jährige Seniorin in der Innenstadt Iserlohns. Sie hatte ihre Umhängetasche mit Geldbörse verschlossen an der Schulter. Als sie gegen 09:20 Uhr an ihrem Fahrzeug ankam, stellte sie fest, dass unbekannte Diebe die Tasche geöffnet und die Geldbörse gestohlen hatten.

Einbrecher treten Tür ein Am gestrigen Morgen, gegen 11:30 Uhr, stellte ein 25 - jähriger Mieter einer Wohnung an der Untergrüner Straße fest, dass seine Wohnungstür aufgetreten worden war. Die Einbrecher hatten die Räumlichkeiten und Behältnisse durchsucht. Über Art und Umfang der Beute können bislang noch keine Angaben gemacht werden. Es entstand Sachschaden. Lassen Sie sich kostenlos von der Polizei zum Thema Einbruchschutz beraten! Die Fachleute der Kriminalprävention sind erreichbar unter 02372/9099-5510 oder -5511. Viele weitere Tipps und Hinweise finden Sie auf www.polizeiberatung.de.

Sachdienliche Hinweise zu den angezeigten Straftaten nimmt die Polizei in Iserlohn/Letmathe entgegen.

