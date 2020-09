Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Sportübungen mit Lkw-Reifen

Kaiserslautern (ots)

Ein Zeugen machte am Sonntag auf dem Gelände eines Reifendienstes in der Mainzer Straße eine verdächtige Beobachtung. Ein Mann warf und wuchtete einen Lkw-Reifen über den Parkplatz des Unternehmens. Transportierte hier ein Einbrecher seine Beute weg? Eine Polizeistreife rückte aus und traf vor Ort einen 45-Jährigen an. Wie sich herausstellte machte der Mann mit dem Lkw-Reifen Fitnessübungen. Er trieb Sport. Bevor er mit Hilfe der Einsatzkräfte den Reifen wieder in seinem Auto verstaute, demonstrierte er den Beamten noch seine Fähigkeiten, dann war die Sportstunde beendet. |erf

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell