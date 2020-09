Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Radfahrer begeht Unfallflucht

Kaiserslautern (ots)

Ein Fahrradfahrer hat am Montagnachmittag in der Eisenbahnstraße ein Auto beschädigt und Unfallflucht begangen. Nach ihm wird gesucht.

Zu dem Unfall kam es gegen 16.15 Uhr, als eine Autofahrerin im unteren Bereich der Eisenbahnstraße in Höhe des Hauses Nummer 12 (Einmündung Maurerstraße) am rechten Fahrbahnrand anhielt. Ein Fahrradfahrer, der rechts am Auto vorbeifahren wollte, verhakte sich mit seinem Lenker am Außenspiegel des Pkw - dadurch ging das Glas des Spiegels zu Bruch. Anschließend konnte sich der Radler wieder vom Wagen lösen und fuhr einfach in Richtung Alleestraße davon.

Von dem Radfahrer ist lediglich bekannt, dass er eine Regenjacke der Marke Adidas in der Farbe apricot trug. Weitere Hinweise bitte an die Polizeiinspektion 1, Telefon 0631 / 369 - 2150. |cri

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell