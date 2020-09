Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Betonteile von Gabelstapler gerutscht

Enkenbach-Alsenborn (ots)

Ein Gabelstapler hat am Montag in der Welschgasse Bauteile aus Beton verloren. Die Betonelemente rutschten von der Gabel des Hubwagens und beschädigten ein parkendes Auto. Der 44-jährige Staplerfahrer hatte die Betonteile am Morgen von einem Lastwagen abgeladen. Vermutlich hatte er dabei den Stapler überladen beziehungsweise die Betonteile nicht ausreichend gesichert, so dass sie beim Befahren auf der abschüssigen Straße ins Rutschen gerieten. Die Polizei schätzt den Unfallschaden auf mindestens 2.000 Euro. Der 44-Jährige muss wegen des Unfalls mit einem Bußgeld rechnen. |erf

