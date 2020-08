Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0543 --18-Jähriger geschlagen und getreten--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Mitte, Linienstraße Zeit: 29.08.2020, 02.20 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag schlugen und traten mehrere junge Männer im Steintorviertel auf einen 18-Jährigen ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Der 18-Jährige lief gegen 2.20 Uhr durch die Linienstraße in Richtung Straßenbahn, als vermutlich sechs junge Männer auf ihn zukamen und mehrfach auf ihn eingeschlagen und getreten haben sollen. Ein aufmerksamer Anwohner wurde auf das Geschehen aufmerksam. Er forderte die jungen Männer auf, damit aufzuhören und rief die Polizei. Die Tatverdächtigen gingen anschließend in Richtung der Straße "Im Krummen Arm" davon. Der 18-Jährige wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Einer der Täter wird als etwa 18 bis 20 Jahre alt und schlank beschrieben. Er hatte blonde lockige Haare mit einem sog. Undercut. Bei der Tat trug er ein graues Oberteil und eine schwarze Hose. Die weiteren Tatverdächtigen konnten nicht näher beschrieben werden.

Die Polizei Bremen fragt, wem die jungen Männer im Bereich der Linienstraße aufgefallen sind und Hinweise geben können. Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 zu melden.

