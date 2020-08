Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0541 --75-Jähriger vermisst--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Burglesum Zeit: 28.08.2020, 11.30 Uhr

Seit Freitagmittag, 28.08.2020, wird der 75 Jahre alte Bernd Gabriel aus Lesum vermisst. Herr Gabriel ist an Demenz erkrankt und auf Medikamente angewiesen.

Der 75-jährige Bremer verließ am Freitag gegen 11.30 Uhr seine Wohnanschrift in der Straße "Am Mönchshof" und kehrte bislang nicht zurück. Herr Gabriel ist mit 1,92 Meter auffällig groß und schlank. Bekleidet ist er mit einer hellblauen Jacke, einer grauen Hose und braunen Schuhen. Zudem hat er einen Oberlippenbart sowie einen auffällig schleppenden Gang.

Die Polizei Bremen bittet bei der Suche nach dem Vermissten um Mithilfe. Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Jana Schmidt

Telefon: 0421 362-12114

pressestelle@polizei.bremen.de

http://www.polizei.bremen.de

http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell