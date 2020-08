Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: 2 Verkehrsunfälle mit Verletzten

Cuxhaven (ots)

9-jähriger bei Unfall leicht verletzt

Geestland/Drangstedt. Ein 9-jähriger ist gestern Mittag gegen 12.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Hauptstraße in Drangstedt leicht verletzt worden. Der Junge war mit seinem Tretroller auf dem Gehweg unterwegs, als eine 56-jährige mit ihrem PKW von der Hauptstraße in die Straße An der Bahn abbiegen wollte. Beim Abbiegen übersah die Frau den Jungen und touchierte ihn. Bei dem Sturz verletzte sich der 9-jährige leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Vorfahrt missachtet - drei Verletzt bei Verkehrsunfall

Beverstedt. Bei einem schweren Verkehrsunfall an der Kreuzung Heerstedter Mühlenweg/Wachholz wurden gestern Mittag gegen 12 Uhr die beiden Fahrer der Beteiligten Fahrzeuge und eine 6-jährige Mitfahrerin erheblich verletzt. Ein 67-jähriger aus Schiffdorf hatte die vorfahrtregelnden Zeichen auf dem Heerstedter Mühlenweg übersehen und war mit seinem PKW ohne die Geschwindigkeit zu reduzieren in die Kreuzung eingefahren. Auf der Straße Wachholz fuhr ein 71-jähriger, vorfahrtberechtigter Beverstedter mit seinem PKW. Mit im Auto saß seine 6-jährige Tochter. Bei dem Zusammenstoß im Kreuzungsbereich wurden alle drei Insassen verletzt. Zum Glück stellten sich die anfangs als lebensbedrohlich erscheinenden Verletzungen des Kindes als weniger erheblich heraus. Beide Fahrzeuge wurden total beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt etwa 15.000 Euro.

