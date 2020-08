Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: diverse Geschäftseinbrüche ++ E-Bikerin bei Unfall leicht verletzt

Cuxhaven (ots)

Einbruchsversuch - Täter scheitern an Zusatzsicherungen

Otterndorf. Weil die Fenster zusätzlich gesichert waren, sind unbekannte Täter bei einem Einbruchsversuch gescheitert. In der Nacht von Sonntag auf Montag wollten die Unbekannten in ein Café in der Marktstraße einbrechen. Sie versuchten gleich drei Fenster aufzuhebeln. Alle Fenster waren von innen mit Zusatzsicherungen versehen und hielten die Täter draußen. Wer sich für solche Zusatzsicherungen interessiert, kann sich vom Präventionsteam der Polizei kostenlos beraten lassen. Erreichbar ist das Team am einfachsten unter der E-Mail-Adresse praevention@pi-cux.polizei.niedersachsen.de

Einbruch in Lebensmittelmarkt

Schiffdorf. Am frühen Morgen des 17.08.2020, gegen 03.30 Uhr, brachen unbekannte Täter ein rückwärtiges Fenster eines Supermarktes in Schiffdorf auf. Obwohl bei dem Einbruch die Alarmanlage ausgelöst wurde, konnten die Täter Wertfächer aufbrechen und Bargeld stehlen. Die anschließende Fahndung verlief erfolglos. Zeugen, denen in der Nacht etwas Verdächtiges aufgefallen ist melden sich bitte bei der Polizei Schiffdorf unter 04706-9480.

Täter brechen in zwei Geschäfte ein

Cuxhaven. In gleich zwei Geschäfte sind in der Nacht von Sonntag auf Montag unbekannte Täter in Cuxhaven eingebrochen. Ein Tatort ist ein Café in der Straße Bei der alten Liebe, der andere eine Bäckerei in der Steinmarner Straße. Auch wenn die Tatorte nicht zusammenliegen, deuten die Spuren an den Tatorten auf dieselben Täter hin. Der Schaden liegt bei beiden Einbrüchen bei etwa 2.000 Euro. Zeugen, die etwas Verdächtiges in der Nacht bemerkt haben, werden gebeten, sich unter 04721-5730 bei der Polizei Cuxhaven zu melden.

Verkehrsunfallflucht - E-Bikerin leicht verletzt

Hagen. Am 16.08.2020 gegen 12 Uhr wurde eine 64-Jährige E-Bike Fahrerin aus Ritterhude bei einem Verkehrsunfall im Hagener Ortsteil Heine leicht verletzt. Sie fuhr in Begleitung ihres Ehemannes auf der Hagener Straße. Im Kreuzungsbereich zur Mühlenstraße kamen den Radfahrern zwei Quads mit relativ hoher Geschwindigkeit entgegen. Aufgrund der rasanten Fahrweise der Quads muss die Radfahrerin stark abbremsen und kam dadurch zu Fall. Bei dem Sturz verletzte sie sich leicht. Die beiden Quadfahrer setzen ihre Fahrt fort, ohne sich um die Radfahrerin zu kümmern. Wer Hinweise zum Unfallhergang oder den beteiligten Quads oder den Fahrern machen können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Hagen (04746-931160) oder dem Polizeikommissariat Schiffdorf (04706-9480) in Verbindung zu setzen.

