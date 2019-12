Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld/ Landrat besucht Polizeiwache an Heiligabend

Coesfeld (ots)

Den Polizistinnen und Polizisten der Polizeiwache Coesfeld stattete Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr an Heiligabend einen Weihnachtsbesuch ab. "Sie sorgen dafür, dass die Menschen in ihrem Wachbereich in Sicherheit Weihnachten feiern können", dankte der Behördenleiter den Einsatzkräften mit weihnachtlichen Leckereien. Begleitet wurde er dabei vom kommissarischen Abteilungsleiter Polizei Thomas Eder, dem kommissarischen Direktionsleiter Gefahrenabwehr/Einsatz Christian Sommer, Wachleiter Martin Pollmann und dem Personalratsvorsitzenden Kai Hartweg.

