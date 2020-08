Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Cabrio Dach aufgeschlitzt ++ diverse Autofahrer unter Alkoholeinfluss ++ Party aufgrund Corona-Verstößen aufgelöst ++ Unfälle mit Verletzten

Cuxhaven (ots)

Cabrio Dach aufgeschlitzt - Schaden ein vielfaches der Beute

Cuxhaven. In der Zeit von Samstagmittag bis Sonntagmittag haben unbekannte Täter in der Wagnerstraße das Stoffdach eines Smart Cabrio mit einem Messer aufgeschlitzt, um Wertgegenstände aus dem Auto zu stehlen. Gefunden haben die Täter aber lediglich eine Sonnenbrille. Der Schaden an dem Dach übersteigt den Wert des Diebesgutes um mehr als das fünfzehnfache!

++++++

Auch ein Segway kann ein Kraftfahrzeug sein

Cuxhaven. Am Sonntagmittag kontrollierten Beamte der Polizei Cuxhaven Bei der Grodener Kirche einen 36-jährigen Segway-Fahrer. Der Mann war annähernd mit Mofa-Geschwindigkeit unterwegs. Damit musste sein Gefährt Versichert sein und der Fahrer muss einen Führerschein besitzen. Beides war bei dem 36-jährigen nicht gegeben. Also wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und gegen ihn wurde entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

++++++

Vorfahrt missachtet - eine Leichtverletzte

Cuxhaven. Am Sonntagnachmittag kam es gegen 15.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Süderwisch. Eine 37-jährige Cuxhavenerin wollte mit ihrem Golf an der Einmündung John-Brinkmann-Weg in die Straße Süderwisch einbiegen. Dabei übersah sie den Peugeot einer 29-jährigen Cuxhavenerin. Bei dem Zusammenstoß wurde die 29-jährige leicht verletzt. An den PKW entstand Sachschaden von etwa 8.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

++++++

Übermüdet im Straßenverkehr - Unfall auf der Autobahn geht glimpflich aus

Bremerhaven. Am 16.08.2020 kurz vor 17 Uhr kam es auf der BAB 27 in Richtung Bremen zwischen den Anschlussstellen Bremerhaven-Süd und Bremerhaven-Wulsdorf zu einem Verkehrsunfall. Ein 60jähriger Fahrzeugführer aus Celle kam mit seinem voll besetzten Opel Corsa aufgrund Sekundenschlafs nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw prallte in die Seitenschutzplanke, schleuderte über die Fahrbahn, stieß gegen die Mittelschutzplanke, schleuderte erneut die Fahrstreifen und kam auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Die Insassen des Opel Corsa blieben zum Glück alle unverletzt. Der Pkw musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Die Schutzplanken wurden erheblich beschädigt. Die Gesamtschadenssumme beläuft sich auf etwa 5000,- Euro. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs aufgrund von Übermüdung eingeleitet.

++++++

Teenager-Party statt Schlägerei

Börde-Lamstedt (ost) Wenn die Eltern nicht zuhause sind, lässt es sich gut feiern. So denkt gelegentlich der ein oder andere junge Mensch und lädt heimlich zu einer Party ein. Ganz anders in Hollnseth in der Börde. Dort hatten die Eltern einer Jugendlich ausdrücklich eine Feierlichkeit ihrer Tochter erlaubt, wenn nicht mehr als 10 Personen dazu eingeladen werden. Alkohol war ausdrücklich untersagt. Am Ende kam alles dann ganz anders. Zunächst wurden Bekannte über die sozialen Medien eingeladen und plötzlich kamen bis zu 30 Personen zu der Fete und auch Alkohol hatten die ungebetenen Gäste auch mitgebracht. Vermutlich aufgrund der Geräuschentwicklung der ausgelassen feiernden jungen Menschen vermutete man in der Nachbarschaft eine Schlägerei und schaltete vorsichtshalber die Polizei ein. Diese erschien am frühen Samstagmorgen mit mehreren Funkstreifenwagen vor Ort und stellte zwar keine Straftaten jedoch erhebliche Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz fest. Die Party wurde durch die Beamten aufgelöst und die Personalien von 16 Jugendlichen und jungen Erwachsenen festgestellt. Gegen die Feiernden wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Jugendlichen unter ihnen wurden an ihre Eltern übergeben.

++++++

Mehrere Fahrer mit Alkohol am Steuer

Hemmoor/Neuhaus. Am Freitag, gegen 03:40 Uhr, erhielt die Polizei einen Hinweis auf den Fahrer eines Pkw Ford, der augenscheinlich alkoholisiert das Fzg. im Kastanienweg in Hemmoor führen solle. Bei der Überprüfung des Fahrers ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von über 1,2 Promille. Nach Entnahme einer Blutprobe und der Sicherstellung des Führerscheins wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt. Am selben Tage, gegen 18:20 Uhr, streifte der 39-jährige Fahrer eines Pkw nach einem Abbiegemanöver in der Neuen Straße ein entgegenkommendes Fahrzeug. Der freiwillige Atemalkoholtest des Fahrers wies einen Wert von über 1,4 Promille auf. Auch gegen ihn leiteten die Beamten ein Strafverfahren ein und ließen eine Blutprobe entnehmen. Der 39-jährige wurde zur medizinischen Versorgung mit einem Rettungswagen ins nächstgelegene Krankenhaus verbracht. Am Samstag kollidierte in Neuhaus auf der Straße Am Yachthafen der 76-jährige Fahrer eines VW mit einem zum Parken abgestellten Wohnmobil. Nach dem der Senior aus der Samtgemeinde Land Hadeln angab, nur kurz seine Fahrzeugpapiere von zuhause holen zu wollen, nach einer halben Stunde jedoch nicht zurückgekehrt war, schalteten die Besitzer des Wohnmobils die Polizei ein. Klugerweise hatten sich die Wohnmobilisten aus Freudenberg das Kennzeichen des VW gemerkt. So konnten die Beamten recht schnell den Verursacher an seiner Wohnanschrift ausfindig machen. Bei einer Überprüfung stellte die Polizei dann Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein entsprechender Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,5 Promille. Die Polizei in Hemmoor ermittelt jetzt wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

++++++

20 Fahrer zu schnell unterwegs

Lamstedt (ost). Bei einer Laserkontrolle im Raum Lamstedt stellten Beamte der Polizei Hemmoor am Sonntag 20 Verstöße in nicht einmal 3 Stunden fest. Darunter war auch ein Fahrer aus Stade, der mit seinem VW innerhalb eines 70-km/h-Bereiches nach Abzug aller Toleranzen mit einer Geschwindigkeit von 122 km/h unterwegs war. Den 48-jährgen Mann aus Stade erwartet jetzt ein empfindliches Bußgeld und ein Fahrverbot. Weitere 13 Fahrer müssen jetzt ebenfalls mit einem Bußgeld rechnen, sechs Fahrerinnen und Fahrer kamen mit einer Verwarnung davon.

++++++

20-jähriger im Pkw eingeklemmt

Stinstedt/Mittelstenahe (ost) Am Montagmorgen, gegen 08:50 Uhr, geriet der 20-jährige Fahrer eines VW aus noch ungeklärter Ursache auf der K 34, Hauptstraße, zwischen Stinstedt und Mittelstenahe nach links von der Fahrbahn ab. Nach durchqueren eines Seitengrabens prallte der Pkw mit der Beifahrerseite gegen einen Straßenbaum und blieb im Seitenraum liegen. Der junge Fahrer aus der Börde-Lamstedt wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste schwerverletzt durch die zeitweise mit etwa 50 Einsatzkräften vor Ort tätige Feuerwehr geborgen werden. Anschließend wurde er mit einem Rettungswagen ins nächstgelegene Krankenhaus verbracht. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der Wagen wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen.

++++++

