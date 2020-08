Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Wohnungseinbruch ++ Betrunken und ohne Führerschein ++ Ohne Gurt, aber mit Handy

Cuxhaven (ots)

Wohnungseinbruch - Täter erbeuten Bargeld

Wurster Nordseeküste/Wremen. Unbekannte Täter sind in der Nacht von Dienstag, 11.08.2020, auf Mittwoch, 12.08.2020, in ein Einfamilienhaus in Wremen, An der Mühle, eingebrochen. Die Täter hebelten eine Terrassentür an der Rückseite des Hauses auf und durchsuchten alle Zimmer. Entwendet wurde Bargeld, allerdings ist der angerichtete Schaden an der Terrassentür deutlich höher als die Beute. ++++++

Betrunken und ohne Führerschein auf dem Roller

Cuxhaven. Am Donnerstagabend fiel einer Polizeiastreife ein Rollerfahrer im Matthias-Claudius-Weg wegen seiner unsicheren Fahrweise auf. Bei der Kontrolle stellten die Beamten dann auch Alkoholbeeinflussung bei dem 63-jährigen Fahrer fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Außerdem war der Cuxhavener nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Dem Rollerfahrer wurde eine Blutprobe entnommen und Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

++++++

Ohne Gurt, aber mit Handy - Gurtmuffel mit Handy im Auto erwischt

Hechthausen. Eine Polizeistreife der Polizei Hemmoor kontrollierte gestern Abend gegen 17.30 Uhr in Hechthausen einen 46-jährigen Autofahrer aus dem Kreis Stade. Der Mann war den Polizisten aufgefallen, weil er während der Fahrt nicht angeschnallt war, aber dafür sein Handy benutzte. Während der Kontrolle fiel den Beamten auf, dass in dem Gurtschloss eine einzelne Gurtzunge eingesteckt war. Dies wird von notorischen Gurtverweigerern gemacht, um den Sitzsensor zu überlisten und so das "nervige" Signal zum Anlegen des Sicherheitsgurtes auszuschalten. Dieser Hinweis, dass der Sicherheitsgurt dauerhaft vorsätzlich verweigert wird, kann zu einem deutlich erhöhten Bußgeld führen. Gegen den 46-jährigen wurde eine Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt.

++++++

