Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Straftäter nach Verfolgungsfahrt festgenommen

Cuxhaven (ots)

Straftäter nach Verfolgungsfahrt festgenommen - Staatsanwaltschaft beantragt Untersuchungshaft

Lamstedt. Die Polizei Hemmoor konnte am Montagnachmittag einen 51-jährigen Straftäter aus dem Landkreis Stade festnehmen. Einem Polizisten war in seiner Freizeit ein gestohlener und zur Fahndung ausgeschriebener schwarzer Renault aufgefallen. Sofort unterrichtete er seine Dienststelle in Hemmoor. Als der Fahrer des Wagens von den Beamten gestellt werden sollte, gab er Gas und versuchte zu fliehen. Die Beamten konnten ihn jedoch nach kurzer Verfolgung stoppen und festnehmen. Der 51-jährige wurde nicht nur von zwei Staatsanwaltschaften wegen anhängiger Verfahren gesucht. Es konnten ihm von den Hemmoorer Polizisten neben dem PKW-Diebstahl in Buchholz/Nordheide auch noch drei Kennzeichendiebstähle in Cuxhaven, Hamm/Nordrhein Westfalen und Stade und zwei Tankdiebstähle in Osnabrück und Oyten nachgewiesen werden. Außerdem hat der Täter keinen Führerschein. Die Staatsanwaltschaft Stade hat gegen den 51-jährigen Untersuchungshaft beim Amtsgericht Stade beantragt. Dem Antrag wurde entsprochen und der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Während der Flucht vor der Polizei ignorierte der 51-jährige nahezu sämtliche Verkehrsregeln, egal ob Geschwindigkeitsbeschränkungen oder rote Ampeln. Zudem gefährdete er bei diesem Fluchtversuch einige andere Verkehrsteilnehmer. Die Polizei bittet diese Verkehrsteilnehmer, sich als Zeugen bei der Polizei Hemmoor unter 04771-6070 zu melden.

