POL-CUX: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Am Dienstag, gegen 15.05 Uhr, kam es in Midlum auf der Landesstraße 135 zu einem Verkehrsunfall bei dem sechs Personen verletzt wurden. Eine 51-jährige aus Ostrhauderfehn befuhr mit ihrem Hyundai i30 die Landesstraße in Richtung Cuxhaven und wollte nach links in die Straße Hinter der Lieth einbiegen. Hierbei übersah die Fahrerin den entgegenkommenden 5er-BMW eines 25-jährigen Bewohners der Wurster Nordseeküste. Beide Fahrzeuge stießen frontal zusammen und blieben stark beschädigt auf der Fahrbahn stehen. Durch den Unfall wurden zwei Personen schwer und vier Personen leicht verletzt. Die Personen wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Der Sachschaden wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt. Die beteiligten Pkw musste abgeschleppt werden. Die Landesstraße wurde bis 16.20 Uhr voll gesperrt. Anschließend konnte der Fahrzeugverkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Um 17.35 Uhr war die Fahrbahn komplett geräumt. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Geestland unter 04743-9280 zu melden.

