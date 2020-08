Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Fahren ohne Fahrerlaubnis + Verkehrsunfall mit 2 Leichtverletzten + Verkehrsunfall auf der A27

Cuxhaven

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Geestland. Am Samstag, gegen 11:00 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Geestländer mit seinem Kleinkraftrad die L 120 von Debstedt in Richtung Bad Bederkesa. Bei einer Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der Heranwachsende nicht die erforderliche Fahrerlaubnis für das Fahrzeug besaß. Den 18-Jährigen erwartet ein Strafverfahren, zudem musste er das Fahrzeug vor Ort abstellen.

Verkehrsunfall A 27

A 27. Am Samstag, gegen 16:00 Uhr, meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer ein Schlangenlinien fahrendes BMW-Cabriolet, welches die Autobahn 27 von Cuxhaven in Richtung Bremerhaven befuhr. Bevor der BMW durch die Polizei kontrolliert werden konnte, verursachte dieser in Höhe der Anschlussstelle Bremerhaven-Geestemünde einen Verkehrsunfall, indem er auf einen vorausfahrenden Skoda Fabia auffuhr. Zudem stieß der BMW während der Fahrt mehrfach gegen die Mittelschutzplanke. Der 49-jährige BMW-Fahrer aus Bremen stand wider Erwarten nicht unter dem Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln, sondern erlitt einen medizinischen Notfall. Er wurde durch eine Rettungswagenbesatzung medizinisch erstversorgt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der BMW musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 17.500 Euro geschätzt.

Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall mit Quad

Loxstedt. Am 08.08.2020 ereignete sich gegen 20:22 Uhr auf der Lindenstraße in Loxstedt-Nesse ein Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten. Der 24-jährige Fahrzeugführer fuhr innerorts mit seinem 19-jährigen Sozius, beide Bremerhavener, mit einem Quad auf der Lindenstraße in Richtung Loxstedt. Das Quad kam plötzlich nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr über den Gehweg gegen einen metallenen Gartenzaun und kippte anschließend auf die Seite. Beide verletzten sich hierbei leicht und wurden in Bremerhavener Krankenhäuser eingeliefert. Das Quad musste abgeschleppt werden. Am Quad und am Gartenzaun entstand ein Gesamtschaden von ca. 1.500 Euro.

