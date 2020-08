Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Vermehrt Fahrraddiebstähle im Stadtgebiet

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Innerhalb dieser Woche kam es im Stadtgebiet Cuxhaven vermehrt zu Fahrraddiebstählen oder Diebstählen von hochwertigen Fahrradteilen (z.B. Akku`s von E-Bikes). Es entstanden teilweise erhebliche Schäden. Die Polizei rät daher dazu, die eigenen Fahrräder in jedem Fall an festen Objekten anzuschließen, wenn die Fahrräder im öffentlichen Raum abgestellt werden. Gut besuchte Orte, die gegebenenfalls bei Dunkelheit beleuchtet sind, schrecken Diebe tendenziell eher ab. Beim Abstellen auf dem eigenen Grundstück oder an der eigenen Wohnung sollten Fahrräder immer gesichert untergestellt (Fahrradschuppen oder Keller - falls vorhanden) und auch hier angeschlossen werden.

