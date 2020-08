Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Erneut aggressiver "Maskenverweigerer" in einem Einkaufsmarkt

Cuxhaven (ots)

Beverstedt. Am Donnerstagnachmittag (06.08.2020) wurden Beamte der Polizei Schiffdorf zu einem Aldi-Markt in Beverstedt gerufen, nachdem sich ein 42-jähriger Beverstedter dort sehr aggressiv verhalten habe. Laut Aussagen der Angestellten habe der Mann im Geschäft keine Mund-Nasenbedeckung getragen. Auch nach Ansprachen durch das Personal weigerte sich der Mann eine Bedeckung zu tragen und sollte daher des Geschäftes verwiesen werden. Daraufhin habe der Mann äußerst aggressiv reagiert und hatte bereits in seinem Einkaufskorb verstaute Lebensmittel aus dem Geschäft entwenden wollen. Weitere Lebensmittel habe er nach den Angestellten geworfen, ohne diese jedoch zu treffen. Des Weiteren beleidigte er die Angestellten lautstark. Auch die inzwischen eingetroffenen Polizeibeamten beleidigte er lautstark. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen wegen Ladendiebstahl und Beleidigung sowie eine Ordnungswidrigkeitenanzeige bezüglich des Verstoßes gegen die Maskenpflicht.

