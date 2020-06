Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Unfall mit Flucht

Nastätten (ots)

Am Mittwoch, dem 17.06.2020 wurde an einem geparkten Fahrzeug in der Nähe der Nicolaus-August-Otto-Schule (Wilhelm-Nesen-Straße) der Außenspiegel abgefahren und der Unfallverursacher entfernte sich unerkannt von der Unfallstelle. An der Unfallstelle konnte das Spiegelglas des Unfallflüchtigen gefunden werden. Demnach dürfte es sich um einen VW oder Audi handeln. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Personen, die Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in St. Goarshausen in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion St. Goarshausen



Telefon: 06771-9327



