Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Zeuge nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Wittlich (ots)

Am 10.06.2020 wurde in der Zeit zwischen 08:00 Uhr und 10:00 Uhr auf dem Parkplatz Globus in Wittlich ein Pkw Skoda an der Fahrertür beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich bei dem Geschädigten zu melden. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Wittlich.

