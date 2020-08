Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Beschädigter PKW in Unfall verwickelt - Polizei sucht Unfallstelle

Cuxhaven (ots)

Geestland/Bad Bederkesa. Am Freitagmittag, 07.08.2020, wurde der Polizei Geestland ein offensichtlich durch einen Unfall beschädigter PKW gemeldet. Der Halter gab an, den roten Fiat Barchetta am Donnerstagabend gegen 20 Uhr noch unbeschädigt in der Garage im Alten Postweg gesehen zu haben. Am Freitag stand der PKW zwar wie gewohnt in der Garage, war jedoch stark unfallbeschädigt. Alle Fahrzeugschlüssel waren vorhanden. Wer das Auto gefahren hat, konnte der Halter nicht sagen. Ebenso war der Polizei in diesem Zeitraum keine zu den Schäden passende Unfallstelle gemeldet worden. Die Polizei sucht jetzt Zeugen und/oder Geschädigte, die Angaben zum Fahrer des roten Fiat Barchetta oder zu einer Unfallstelle machen können, an der rote Lacksplitter oder ähnliches zu finden sind. Hinweise bitte an die Polizei in Geestland unter 04743-9280.

