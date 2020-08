Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Tageswohnungseinbrüche

Cuxhaven (ots)

Täter brechen in zwei Häuser ein

Cuxhaven. Gestern kam es in der Zeit von 7 Uhr bis 19 Uhr zu zwei Tageswohnungseinbrüchen in Cuxhaven. In der Nordheimstraße in Sahlenburg hebelten die Täter ein Fenster eines Ferienhauses auf. In der Straße Im Dorf in Holte-Spangen drangen die Täter ebenfalls durch aufhebeln eines Fensters in das Haus ein. In beiden Fällen waren die Bewohner tagsüber abwesend, beide Tatorte wurden durchsucht und es wurde Bargeld entwendet. Zeugen, denen verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im Bereich der Tatorte aufgefallen sind, werden gebeten, sich bei der Polizei Cuxhaven unter 04721-5730 zu melden.

