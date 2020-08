Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Fahrradsturz mit über 2 Promille++Fahrrad am Bahnhof entwendet

Cuxhaven (ots)

Fahrradsturz mit über 2 Promille

Cuxhaven. Donnerstag um 01.30 Uhr befuhr ein 28-jähriger Cuxhavener mit seinem Fahrrad den Strichweg. An der Ecke Deichtrifft stürzt der alkoholisierte Mann von seinem Fahrrad und beschädigt hierbei einen am Fahrbahnrand stehenden Fiat Ducato. Der Cuxhavener verletzt sich dabei und muss in das Krankenhaus verbracht werden. Sein gemessener Atemalkoholwert lag bei über 2 Promille. Der Schaden am PKW beträgt ca. 400 Euro.

Fahrrad am Bahnhof entwendet

Otterndorf. Zwischen Montagmorgen und Dienstagabend wurde vom Fahrradständer des Bahnhofsvorplatzes ein verschlossenes Damenfahrrad der Marke Kreidler, Raise T2, im Wert von 449 Euro entwendet.

