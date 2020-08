POL-CUX: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 15.08.2020

Polizeiinspektion Cuxhaven

Verkehrsunfälle auf der BAB 27

Freitagnachmittag, gegen 15:30 Uhr, ereignete sich im Bereich der Anschlussstelle Bremerhaven-Geestemünde ein Verkehrsunfall. Eine 27-jährige Frau aus Osterholz-Scharmbeck beabsichtigte ein vorausfahrendes Fahrzeug zu überholen und wechselte dazu auf den Überholfahrstreifen. In diesem Moment erkannte sie einen Pkw, der sich bereits auf dem Überholfahrstreifen befand. Sie lenkte ihren Pkw zurück und das Fahrzeug geriet dadurch ins Schleudern. Es prallte anschließend in die Mittelschutzplanke und stieß mit dem nachfolgenden Pkw eines 52-jährigen Bremerhaveners zusammen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten vor Ort geborgen werden. Die Autobahn musste dazu kurz voll gesperrt werden. Verletzt wurde durch den Unfall niemand. Der entstandene Schaden an den Fahrzeugen wird auf ca. 20.000 Euro beziffert.

In Folge des vorgenannten Unfalls entwickelte sich ein Rückstau auf der A 27. In Höhe der Anschlussstelle Bremerhaven-Zentrum musste deshalb ein 62-jähriger Cuxhavener seinen Lkw auf dem Hauptfahrstreifen anhalten. Der nachfolgende 75-jährige Führer eines Pkw erkannte diese Situation zu spät und fuhr auf den Lkw auf. Durch den Zusammenstoß wurden der Bremerhavener und seine 61-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Sie wurden örtlichen Krankenhäusern zugeführt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt.

Verkehrsunfall in Bad Bederkesa

Freitag gegen 16:30 Uhr befuhr ein 19-jähriger Mann aus der Samtgemeinde Börde Lamstedt mit seinem Pkw die Drangstedter Straße in Bad Bederkesa in Richtung Drangstedt. Plötzlich und unerwartet lief ein 24-jähriger Mann aus Bad Bederkesa vom linken Fahrbahnrand kommend über die Fahrbahn. Der Fußgänger wurde vom Pkw erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert. Der Fußgänger wurde dabei schwer verletzt und einem Bremerhavener Krankenhaus zugeführt. Am Pkw entstanden geringe Sachschäden.

Verkehrsunfall auf der BAB 27

Freitagabend, wollte ein 39-jähriger aus Cuxhaven mit seinem Motorrad an der Anschlussstelle Bremerhaven-Überseehäfen auf die A 27 in Richtung Cuxhaven auffahren. Im dortigen Kurvenbereich rutschte der Kradfahrer auf der regennassen und durch eine Dieselspur verunreinigten Fahrbahn weg und stürzte. Das Motorrad kam auf dem Hauptfahrstreifen zu Liegen. Der Motorradfahrer verletzt sich leicht. Am Motorrad entstand ein Schaden von ca. 1500 Euro.

Weitere Meldungen liegen derzeit nicht vor.

